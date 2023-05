Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Focus Entertainment: démission du directeur général information fournie par Cercle Finance • 18/05/2023 à 15:52









(CercleFinance.com) - L'éditeur de jeux vidéo Focus Entertainment a annoncé mercredi soir que Sean Brennan, en accord avec le conseil d'administration, a présenté le 16 mai sa démission du poste de directeur général avec effet immédiat.



Dans le cadre de cette évolution de la gouvernance, le conseil a pris la décision de réunir les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général, ainsi que de nommer Fabrice Larue au poste de PDG du groupe.



Focus Entertainment réaffirme sa confiance dans l'exécution de la feuille de route 2023-24. Par ailleurs, le groupe confirme prévoir une forte amélioration de la rentabilité opérationnelle sur l'exercice 2022-23.





