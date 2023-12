Focus Entertainment concrétise ses ambitions dans la production audiovisuelle

(AOF) - Focus Entertainment a annoncé la création de Scripteam, plateforme audiovisuelle, avec la prise de participation dans deux studios de production audiovisuelle expérimentés : Make it Happen Studio à hauteur de 65% et Marvelous Productions à 66,67%. Deux des cofondateurs de Marvelous Productions, Romain Le Grand et Vivien Aslanian, et de Make It Happen Studio, Sydney Gallonde, ainsi que Jerôme Pédron, manager de Scripteam, seront associés au capital de Scripteam à hauteur de 11,2%, aux côtés de Focus Entertainment, qui détiendra 88% du capital.

Le groupe souhaite adapter les propriétés intellectuelles développées et détenues en propre, en séries ou longs métrages ainsi qu'explorer le développement de jeux vidéo, basés sur des séries et films produits par Scripteam. Des projets pourront également être conçus nativement pour l'univers du jeu vidéo et audiovisuel.

La consolidation des deux entités dans les comptes de l'éditeur de jeux vidéo intervient dès le 15 décembre 2023. La contribution, entre le 15 décembre 2023 et le 31 mars 2024, est attendue autour de 1,5 million d'euros d'Ebita, en raison d'une activité dense avec la sortie de trois films d'ici le 31 mars 2024. La livraison d'œuvres sera moins dense sur l'exercice prochain 2024/2025.

La finalisation de ces opérations ne modifie pas l'enveloppe d'investissement du groupe déjà programmée pour le second semestre de l'exercice 2023/2024.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Jeux Vidéo

Le lancement par Amazon de son offre de « cloud gaming » en France souligne la diversité des approches sur ce segment de marché.

Si ce créneau ne représente aujourd'hui que 1% à 4% du marché total des jeux vidéo, son activité devrait être multipliée par 3 ou 4 dans les trois années à venir. Misant sur ce secteur, Amazon a déployé son service associé en France, après avoir visé les Etats-Unis, le Canada, l'Allemagne et le Royaume-Uni. De façon à rendre plus attractive son offre Prime, au cœur de son modèle économique, Amazon rendra ce service, nommé " Luna ", accessible aux abonnés. Toutefois le manque de profondeur du catalogue pourrait pénaliser le développement de cette offre. Cela a été le cas pour Google, qui s'est désengagé de ce créneau l'an passé, après trois ans d'exploitation.