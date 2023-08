Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Focus: démarrage sous les attentes pour Atlas Fallen information fournie par Cercle Finance • 23/08/2023 à 10:00









(CercleFinance.com) - Focus Entertainment lâche 4% après l'annonce par l'éditeur de jeux vidéo que le démarrage d'Atlas Fallen, 'malgré les qualités du jeu et dans un contexte concurrentiel très intense', se montre 'en deçà des prévisions initiales'.



Deck 13, le studio qui développe ce jeu, et Focus Entertainment travaillent sur l'amélioration de celui-ci. Le groupe aura plus d'informations à communiquer d'ici fin septembre. D'ici là, il participera à la Gamescom qui se tient du 23 au 27 août à Cologne, en Allemagne.





Valeurs associées FOCUS ENTERTAIN Euronext Paris -4.27%