Fnac Darty voit son activité et sa marge brute croître au T3, confirme son objectif annuel
information fournie par Zonebourse 22/10/2025 à 18:10
Cette croissance s'appuie sur une bonne dynamique dans l'ensemble des zones géographiques, avec une hausse LFL de 1,7% en France et de 1,3% dans le reste de l'Europe. Le trimestre a été marqué par une forte demande liée à la rentrée scolaire, le succès du lancement d'une nouvelle console de jeux et la montée en puissance des activités de services.
Les ventes en ligne ont continué de progresser et représentent désormais 20% du chiffre d'affaires total du Groupe, portées notamment par le développement du modèle omnicanal (Click & Collect), qui pèse près de 50% des ventes en ligne.
Par ailleurs, le groupe indique que son taux de marge brute avait progressé de +50 pdb entre fin septembre 2024 et fin septembre 2025 en comparable, principalement grâce à la contribution croissante des activités de services qui a largement compensé l'effet défavorable du mix produits sur la période.
'Nous avons réalisé un trimestre très solide, soutenu en particulier par nos activités services et par les ventes en ligne', confirme Enrique Martinez, Directeur général de Fnac Darty. Il souligne aussi 'la reprise d'un cycle de renouvellement de produits' et des débuts encourageants pour le plan stratégique 'Beyond everyday', avec notamment le lancement de la marque Darty au Portugal.
Fnac Darty confirme sa guidance annuelle, visant une hausse de 15 points de base du taux de marge opérationnelle comparable, à 2% d'ici fin 2025.
Valeurs associées
|28,8500 EUR
|Euronext Paris
|+0,52%
A lire aussi
-
Le chiffre d'affaires TTC progresse de +2,1% au 3ème trimestre en comparable (LFL). Il s'établit à 22 614 MEUR pre-IAS 29, en croissance de +1,2% à changes constants. Après prise en compte d'un effet de change négatif de -2,8%, principalement lié à la dépréciation ... Lire la suite
-
Le groupe de Luxe Kering a annoncé mercredi un chiffre d'affaires en baisse de 10% au troisième trimestre à 3,4 milliards d'euros, toujours plombé par sa marque phare Gucci, signe de l'ampleur de la tâche qui attend le nouveau directeur général Luca de Meo La performance ... Lire la suite
-
Les ventes de Michelin ont à nouveau reculé au troisième trimestre 2025, de 6,6%, à 6,25 milliards d'euros, en raison "majoritairement" de la région Amérique du Nord, a indiqué le fabricant français de pneus. Sur les neuf premiers mois de l'année, le groupe a affiché ... Lire la suite
-
(AOF) - Le chiffre d’affaires de Kering au troisième trimestre 2025 s’élève à 3,4 milliards d’euros, en recul de 10% en données publiées et de 5% en comparable (compte tenu d’un effet de change négatif de 5%). "La baisse de 5% en comparable du chiffre d’affaires ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer