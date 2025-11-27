Fnac Darty va bientôt accueillir JD.com comme deuxième actionnaire

(AOF) - Au sein d'un marché parisien en légère hausse, Fnac Darty progresse de 1,28% à 27,75 euros au lendemain de l'acceptation par le géant chinois de l'e-commerce, JD.com, des conditions de Bercy pour devenir de manière indirecte le deuxième actionnaire du groupe français. Le ministre de l'Economie Roland Lescure a affirmé hier sur France Inter s'être entretenu avec le groupe JD.com pour le "sensibiliser au caractère culturel du commerce en question et (...) pour poser des conditions. Ils les ont acceptées".

"On passe d'un actionnaire allemand à un actionnaire chinois, qui n'aura aucun impact ni sur la gestion, la gouvernance", a ajouté le locataire de Bercy.

JD.com, qui veut renforcer sa présence en Europe, est en cours de finalisation du rachat, pour quelque 2,2 milliards d'euros, du distributeur allemand Ceconomy, qui détient 22% du capital Fnac Darty, ce qui en fait le deuxième actionnaire derrière le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky (28%).

JD.com a par ailleurs lancé en France sa plateforme de vente en ligne Joybuy, où l'on trouve tous types de produits, de l'électronique aux vêtements, en passant par de l'alimentaire.