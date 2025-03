Fnac Darty: relèvement de perspective chez S&P information fournie par Cercle Finance • 13/03/2025 à 07:45









(CercleFinance.com) - Fnac Darty indique que Standard & Poor's a relevé sa perspective de 'négative' à 'stable' sur sa notation 'BB+', du fait de performances opérationnelles solides, d'une position concurrentielle renforcée et d'une politique financière prudente et maîtrisée.



Le groupe a par ailleurs obtenu l'accord à l'unanimité de ses banques pour étendre la maturité de sa ligne de crédit renouvelable RCF et sa ligne de crédit DDTL, d'un montant cumulé de 600 millions d'euros, de mars 2028 à mars 2030.



Cette extension se traduit par l'ajout de deux options d'extension d'un an chacune, à mars 2031 et mars 2032, exerçables à la demande de Fnac Darty et sous approbation des prêteurs.



De plus, certains termes et conditions de ces lignes de crédits ont été modifiés afin notamment de refléter le nouveau profil du groupe à la suite de l'acquisition d'Unieuro. Aucune des deux lignes de crédit n'est tirée à date.





