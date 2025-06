Fnac Darty: objectifs fixés à horizon 2030 information fournie par Cercle Finance • 11/06/2025 à 08:06









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la présentation de son plan stratégique Beyond everiday à horizon 2030, Fnac Darty affiche ses nouveaux objectifs financiers, estimant ainsi que sa marge opérationnelle devrait progresser pour atteindre au moins 3% en 2030.



Le distributeur de produits culturels, d'électronique grand public et d'électroménager prévoit aussi de générer un cash-flow libre opérationnel cumulé d'au moins 1,2 milliard d'euros, sur l'ensemble de la période 2025-30.



En termes d'allocation du capital, il donnera la priorité au financement d'une croissance rentable organique, et au versement d'un dividende avec un taux de distribution d'au moins 40% et un dividende minimum d'un euro par action et par an.



'Avec Beyond everyday, Fnac Darty continue d'innover pour servir ce qui constitue sa raison d'être et le socle de toutes ses initiatives', affirme le groupe, qui table en outre sur près de quatre millions d'abonnés tous services confondus en 2030.





