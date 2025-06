Fnac Darty: mise en oeuvre de rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 11/06/2025 à 08:57









(CercleFinance.com) - En marge de la présentation de son plan Beyond everyday, Fnac Darty annonce la mise en oeuvre d'un programme de rachat de ses propres actions pour un total de 600.000 actions dans le cadre du programme de rachat autorisé par l'AG du 28 mai dernier.



Le distributeur de produits culturels, d'électronique grand public et d'électroménager a confié un premier mandat de rachat au prestataire de services d'investissement Natixis, mandat qui porte sur un montant maximum de cinq millions d'euros.



Son conseil d'administration a décidé de procéder au rachat d'actions propres dans la proportion nécessaire pour compenser la dilution induite par l'acquisition d'actions attribuées gratuitement aux salariés et aux mandataires sociaux.





Valeurs associées FNAC DARTY 31,6500 EUR Euronext Paris +5,32%