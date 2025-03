Fnac Darty: lancement d'une offre de rachat sur des Océanes information fournie par Cercle Finance • 31/03/2025 à 10:01









(CercleFinance.com) - Fnac Darty a annoncé lundi le lancement d'une offre de rachat portant sur ses Océanes arrivant à échéance en mars 2027 afin notamment de se refinancer dans le cadre de l'acquisition de l'italien Unieuro.



Cette opération intervient alors que le distributeur de produits culturels, électroniques et électroménagers a bouclé la semaine passée une émission de 300 millions d'euros d'obligations senior à échéance 2032, une transaction justement qui était destinée à financer le rachat de ses Océanes.



Le remboursement, qui porte sur un montant cible d'environ 190 millions d'euros, doit être mis en oeuvre via un processus de construction accélérée du livre d'ordres.



Le prix de rachat sera de 77,25 euros par Océane.



Les résultats de la constitution accélérée du livre d'ordres devraient être annoncés le 1er avril, avec un règlement-livraison prévu le 8 avril, suite à quoi les Océanes acceptées seront annulées.





