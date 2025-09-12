Fnac Darty : la montée en puissance d'un possible grand actionnaire chinois attire l'attention de Bercy

Le géant chinois JD.com a affiché son interntion de racheter l'allemand Cecononyme, qui détient lui-même 21,9% du capital du célèbre groupe français de distribution. Face à ce projet, Bercy demande des précisions sur la "stratégie" à l'oeuvre... tout comme le gouvernement allemand.

( AFP / GERARD JULIEN )

Une opération sous haute surveillance. Le ministère de l'Economie va examiner le projet de rachat, par le géant de l'e-commerce chinois JD.com, du distributeur allemand Ceconomy, deuxième actionnaire du groupe tricolore Fnac Darty, a indiqué Bercy vendredi 12 septembre, confirmant une information des Echos .

Fin juillet, JD.com, soucieux de renforcer sa présence en Europe, a annoncé avoir signé un accord pour l'acquisition, pour quelque 2,2 milliards d'euros, de Ceconomy, maison mère de deux grands détaillants d'électronique, MediaMarkt et Saturn (plus de 1.000 magasins en Europe). Or le géant allemand détient près de 22% du capital de Fnac Darty, spécialiste du matériel électroménager, électronique et des produits culturels, ce qui en fait son deuxième actionnaire principal, derrière le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky (plus de 28% via sa société Vesa Equity Investment).

En France, dans certains secteurs stratégiques (défense, énergie, technologie...), la direction générale du Trésor peut contrôler les investissements étrangers pour autant que l'investisseur ne soit pas européen et franchisse le seuil de 10% des droits de vote d'une société cotée.

Fin août, JD.com a sollicité l'accord rapide de Bercy - d'ici au 10 septembre - pour sa montée indirecte au capital de Fnac Darty, même si rien ne l'y obligeait a priori, le groupe français ne recouvrant pas d'activités sensibles. La réponse est venue mercredi soir de la direction du Trésor, qui a notifié JD.com d'une "demande d'autorisation préalable" afin d'obtenir des "renseignements" sur sa "stratégie", explique-t-on à Bercy.

JD.com est un acteur de l'e-commerce, alors que Fnac Darty possède des points de vente physiques (1.500 magasins dans le monde, 30.000 salariés), souligne le ministère, qui s'interroge notamment sur la politique de gestion d'actifs du géant chinois et de possibles cessions. JD.com va donc devoir répondre à Bercy, qui disposera ensuite de 30 jours pour examiner son dossier, et éventuellement demander davantage de précisions, ce qui ferait courir un nouveau délai de 45 jours.

Berlin inspecte aussi la possibilité d'une "menace" pour ses intérêts

A l'issue de la procédure, Bercy pourra donner son feu vert, accepter l'opération sous conditions (comme récemment lors du passage du Doliprane sous pavillon américain) ou s'y opposer. En 2021, la France avait bloqué la tentative de rapprochement proposé par le distributeur canadien Couche-Tard au fleuron tricolore Carrefour, au nom de la souveraineté alimentaire. Outre-Rhin, le gouvernement allemand examine également le projet d'acquisition de Ceconomy, estimant qu'il pourrait représenter une menace pour le pays.