Fnac Darty, Interparfums, Veolia...les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

(AOF) - Argan

Argan a annoncé la relocation de son site logistique situé à Serris, en Seine-et-Marne, à la société ZyCOM, un spécialiste de la distribution de matériel réseau et télécom. La plateforme de dernière génération accueillera son nouvel exploitant dès le mois de juillet et mettra à sa disposition une surface de 7000 m2 d'entrepôt, complétée par 400 m2 de bureaux.

Figeac Aéro

Figeac Aéro a dévoilé ses résultats annuels 2024-2025 clos le 31 mars, faisant ressortir un résultat net part du groupe de 3,6 millions d'euros contre une perte nette de 12,2 millions d'euros en 2023-2024. L'Ebitda courant du sous-traitant pour le secteur de l'aéronautique est passé de 52,2 millions d'euros à 69,5 millions d'euros. Le chiffre d'affaires de 432,3 millions d'euros enregistre une croissance organique de 8,1%.

Fnac Darty

A l'occasion de sa journée investisseurs, Fnac Darty dévoile Beyond everyday, son plan stratégique à horizon 2030, pour accélérer le déploiement de son modèle pionnier sur le marché européen. Le groupe se fixe comme objectifs pour la période 2025-2030 près de 4 millions d'abonnés tous services confondus en 2030 ; une marge opérationnelle de plus de 3% en 2030 ; un cash-flow libre opérationnel cumulé 2025-2030 de plus de 1,2 milliard d'euros. En outre, sa politique de dividende a été révisée à la hausse : taux de distribution d'au moins 40% et dividende par action minimum de 1 euro par an.

Groupe Partouche

Groupe Partouche a connu un deuxième trimestre, clos fin avril, encourageant. Sur la période, le chiffre d'affaires a augmenté de 4,9 %, à 106,9 millions d'euros, confirmant la bonne tendance observée au premier trimestre où les revenus avaient progressé de 6,5 %, à 126,4 millions d'euros. L'activité a été portée par la division Casinos (+5 %), alors que pour les Hôtels, elle a reculé de 2,8 %.

Interparfums

Pour la 26ème année consécutive, Interparfums va procéder, comme annoncé en février dernier, à une nouvelle attribution gratuite d'actions au profit de ses actionnaires. Le conseil d'administration du 10 juin 2025 a décidé d'augmenter le capital social par incorporation des réserves en réalisant une émission de 7 611 622 actions nouvelles, qui seront attribuées gratuitement aux actionnaires à raison d'une action nouvelle pour 10 actions détenues. Tout actionnaire ayant acheté des actions au plus tard le 24 juin 2025 bénéficiera de cette attribution.

L'Oréal

L'Oréal a annoncé le lancement de sa cinquième opération d'actionnariat salarié afin de permettre aux salariés du groupe d'acquérir des actions L'Oréal et de les associer étroitement au développement de l'entreprise. Cette opération portera sur un nombre maximum de 300 000 actions, soit 25 000 de plus que l'an dernier. Le prix de souscription des actions a été fixé le 6 juin 2025 et est égal à la moyenne des cours d'ouverture de l'action L'Oréal sur le marché Euronext Paris durant les vingt jours de Bourse précédant cette décision, diminuée d'une décote de 20 %.

SES

La Commission européenne a autorisé sans condition le projet d'acquisition d'Intelsat Holdings par SES SA. Bruxelles a conclu que l'opération ne poserait pas de problème de concurrence dans l'Espace économique européen. SES avait annoncé fin avril un accord pour l'acquisition d'Intelsat pour un montant de 3,1 milliards de dollars. La Commission a constaté qu'il existait sur les marchés des 2 opérateurs de satellites, des concurrents crédibles qui, après l'opération, continueront d'exercer une pression concurrentielle suffisante sur l'entité issue de la concentration.

Veolia

Veolia a placé avec succès deux tranches obligataires senior, l’une pour 850 millions d’euros à 7 ans portant un coupon de 3,324%, et l’autre pour 650 millions d’euros à 12 ans portant un coupon de 3,795%. L’opération a mobilisé l'intérêt du marché, permettant d’attirer plus de 300 ordres d’investisseurs différents pour un montant total de 5,1 milliards d’euros. Compte tenu de la forte demande, l’émission s’est faite avec une prime de nouvelle émission par rapport au marché secondaire comprise entre 0 et 2 points de base.