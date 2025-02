Fnac Darty cible une croissance "mid single digit" de son résultat opérationnel courant 2025

(AOF) - Le chiffre d’affaires 2024 de Fnac Darty s’établit à 7,932 milliards d’euros, en progression de 0,7% en données réelles et de 0,2% en données comparables. Le taux de marge brute atteint 30,6% en 2024 (+50 points de base par rapport à 2023). "Cette forte progression reflète la contribution croissante des activités de services, qui ont affiché une performance solide pendant l’année, et dans une moindre mesure, un effet mix produits positif lié à la baisse d’activité du gaming", explique le groupe spécialisé dans la distribution de produits électroniques, de biens culturels et d'électroménager.

L'Ebitda courant 2024 s'élève à 549 millions d'euros et est en croissance de 3% par rapport à 2023.

Le résultat opérationnel courant est conforme à l'objectif annoncé d'au moins 180 millions d'euros. Il atteint 182 millions d'euros à fin décembre 2024, contre 171 millions d'euros en 2023. "Cette évolution provient de la croissance de l'activité sur l'exercice, de l'impact positif du mix produit sur la marge brute et de la solide maîtrise des coûts. Le taux de marge opérationnelle s'élève à 2,3%", relève Fnac Darty.

Le résultat net part du groupe des activités poursuivies - ajusté s'élève à 71 millions d'euros en 2024 contre 31 millions d'euros en 2023.

Sur la période 2021-2024, le groupe a généré un cash-flow libre opérationnel hors IFRS 16 cumulé de 515 millions d'euros, dépassant l'objectif de 500 millions d'euros cumulés comme annoncé dans le plan stratégique Everyday en 2021.

Pour 2025, le groupe anticipe une croissance "mid single digit" de son résultat opérationnel courant, hors Unieuro.

AOF - EN SAVOIR PLUS