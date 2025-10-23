 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 243,45
+0,45%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Fnac-Darty bien orienté après ses trimestriels
information fournie par AOF 23/10/2025 à 12:03

(AOF) - Fnac-Darty (+4,33%, à 30,10 euros) enregistre la quatrième plus forte hausse du marché SRD au lendemain d'une solide publication trimestrielle. Le chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros ressort en progression de 1,6% sur un an, à périmètre comparable. L'an dernier à la même époque, le spécialiste de l'électroménager, de l'électronique et des produits culturels avait engrangé des revenus de l'ordre de 1,85 milliard d'euros, avant le rachat de l'italien Unieuro, survenu en fin d'année 2024.

La hausse des ventes est plus marquée sur le troisième trimestre que sur le premier semestre, où le chiffre d'affaires de Fnac-Darty n'avait progressé que de 0,7% à périmètre comparable.

À fin septembre 2025, les ventes en ligne ont augmenté de 7,6% par rapport à fin septembre 2024, tandis que ces ventes représentent désormais 20% des ventes totales du groupe.

"Par segments, la dynamique demeure bien orientée sur les produits culturels et éditoriaux grâce au gaming (lancement de la nouvelle console Switch en juin) et le petit électroménager résiste bien grâce aux innovations alors que le gros électroménager affiche une baisse", souligne Oddo BHF, à Neutre sur le dossier.

"La croissance de 1,6% sur le trimestre est satisfaisante. La guidance est parfaitement en ligne avec nos attentes. La valorisation redevient attractive", estime, de son côté, TP Icap Midcap, qui maintient son conseil à l'Achat sur le titre.

Côté perspectives, Fnac-Darty indique que le taux de marge opérationnelle comparable (après prise en compte de l'intégration d'Unieuro et de la déconsolidation des activités Billetterie) devrait progresser, pour atteindre 2% au 31 décembre 2025 (contre 1,8% en 2024).

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

FNAC DARTY
30,0000 EUR Euronext Paris +3,99%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 23/10/2025 à 12:03:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank