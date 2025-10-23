Fnac-Darty bien orienté après ses trimestriels

(AOF) - Fnac-Darty (+4,33%, à 30,10 euros) enregistre la quatrième plus forte hausse du marché SRD au lendemain d'une solide publication trimestrielle. Le chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros ressort en progression de 1,6% sur un an, à périmètre comparable. L'an dernier à la même époque, le spécialiste de l'électroménager, de l'électronique et des produits culturels avait engrangé des revenus de l'ordre de 1,85 milliard d'euros, avant le rachat de l'italien Unieuro, survenu en fin d'année 2024.

La hausse des ventes est plus marquée sur le troisième trimestre que sur le premier semestre, où le chiffre d'affaires de Fnac-Darty n'avait progressé que de 0,7% à périmètre comparable.

À fin septembre 2025, les ventes en ligne ont augmenté de 7,6% par rapport à fin septembre 2024, tandis que ces ventes représentent désormais 20% des ventes totales du groupe.

"Par segments, la dynamique demeure bien orientée sur les produits culturels et éditoriaux grâce au gaming (lancement de la nouvelle console Switch en juin) et le petit électroménager résiste bien grâce aux innovations alors que le gros électroménager affiche une baisse", souligne Oddo BHF, à Neutre sur le dossier.

"La croissance de 1,6% sur le trimestre est satisfaisante. La guidance est parfaitement en ligne avec nos attentes. La valorisation redevient attractive", estime, de son côté, TP Icap Midcap, qui maintient son conseil à l'Achat sur le titre.

Côté perspectives, Fnac-Darty indique que le taux de marge opérationnelle comparable (après prise en compte de l'intégration d'Unieuro et de la déconsolidation des activités Billetterie) devrait progresser, pour atteindre 2% au 31 décembre 2025 (contre 1,8% en 2024).

AOF - EN SAVOIR PLUS