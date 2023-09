Fnac Darty : à la traîne

L'action Fnac Darty a reculé de 4,7%. (© Fnac Darty)

Le distributeur est pénalisé par la baisse du pouvoir d'achat. Mais la valorisation boursière est déjà faible et l'attrait spéculatif demeure.

Son actualité. Le distributeur a publié une activité semestrielle en recul de 2,5%, à 3,3 milliards d'euros (dont 21% réalisés par Internet).

Les produits éditoriaux et les services (Darty Max, billetterie) sont restés bien orientés, mais les ventes d'ordinateurs, de télévisions et de l'électroménager ont décliné. Le résultat opérationnel courant est négatif de 35 millions, contre un profit de 19 millions un an plus tôt.

Le flux de trésorerie après investissements est lui aussi négatif, de 660 millions (après un déficit de 764 millions un an plus tôt).

Notre analyse

L'action Fnac Darty a reculé de 4,7% le lendemain de la publication, le 28 juillet dernier.

Elle a baissé de 16% en un an et de 62% en cinq ans. L'atonie de l'activité souligne les effets négatifs de la hausse des prix sur le pouvoir d'achat des ménages et sur leur volonté de dépenser moins.

L'attrait spéculatif demeure néanmoins, avec deux grands actionnaires au capital, Vesa Equity Investment à 24,21% et Ceconomy à 23,41%. La valorisation est faible à 0,5 fois les fonds propres et 10% du chiffre d'affaires.

Conservez [FNAC] Objectif : 35 euros. Profil: spéculatif.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires semestriel, le 26 octobre.