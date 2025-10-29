FMC prévoit un bénéfice décevant pour 2025 et affiche une perte trimestrielle liée à la cession de son activité en Inde ; ses actions sont en baisse

La société agrochimique FMC Corp

FMC.N a prévu mercredi un bénéfice ajusté inférieur aux prévisions pour l'année, après avoir annoncé une perte au troisième trimestre, ce qui a fait chuter ses actions de plus de 20 % dans les échanges prolongés.

Au début de l'année, la société a déclaré qu'elle céderait son activité commerciale en Inde, en réponse aux défis posés par ce pays.

La cession de l'activité indienne de FMC et les ajustements de prix ont entraîné une baisse de près de 50 % du chiffre d'affaires net, qui s'est élevé à 542,2 millions de dollars pour le trimestre.

Si l'on exclut l'impact de la vente de l'activité en Inde, les ventes nettes ont baissé de 10 % par rapport à l'année dernière, à 961 millions de dollars, et ont été inférieures aux attentes des analystes, qui tablaient sur 1,06 milliard de dollars, d'après les données compilées par LSEG.

FMC, un acteur clé sur le marché des insecticides et des fongicides, a également été confronté à une concurrence accrue sur des marchés clés, ce qui l'a incité à réduire ses prix.

La société est l'un des plus grands fabricants de produits phytosanitaires aux États-Unis et est en concurrence avec des géants de l'industrie tels que Syngenta, ainsi qu'avec les sociétés allemandes BASF BASFn.DE et Bayer BAYGn.DE dans le secteur de l'agrochimie.

Pour le troisième trimestre, la société a déclaré une perte nette attribuable aux actionnaires de 569,3 millions de dollars, contre un bénéfice de 65 millions de dollars l'année précédente.

FMC prévoit que le bénéfice ajusté pour l'année en cours se situera entre 2,92 et 3,14 dollars par action, ce qui est également inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 3,50 dollars par action.