Flutter Entertainment chute après qu'UBS a réduit de moitié son objectif de prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 mars - ** Les actions cotées en bourse de la plateforme de paris sportifs Flutter Entertainment FLUT.K chutent de 1,57 % à 106 $

** UBS réduit son objectif de cours sur FLUT à 160 $ contre 300 $, ce qui représente une hausse de 48,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage cite des prévisions de bénéfices réduites et une vision plus conservatrice des activités internationales de l'entreprise

** UBS considère que trois piliers sont essentiels pour reconstruire l'argumentaire boursier de Flutter, à savoir la stabilité des bénéfices, une croissance significative des bénéfices en 2027, l'assainissement du bilan et le retour de capital

** 21 des 26 analystes considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat" et 5 comme un "maintien"; leur objectif de cours médian est de 200 $ - données compilées par LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, l'action a baissé de 51% depuis le début de l'année