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Fluor recule après avoir annoncé un bénéfice trimestriel inférieur aux prévisions
information fournie par Reuters 08/05/2026 à 12:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 mai - ** Le titre de l'entreprise de construction Fluor Corp FLR.N recule de 4,3 % à 49,62 $ en pré-ouverture

** La société affiche un bénéfice ajusté au premier trimestre inférieur aux estimations, pénalisée par une hausse des coûts

** Elle affiche un bénéfice ajusté de 14 cents par action, contre une estimation moyenne des analystes de 62 cents par action - données compilées par LSEG

** Le segment Urban Solutions affiche un bénéfice de 6 millions de dollars, en baisse par rapport aux 70 millions de dollars de l'année dernière

** Le chiffre d'affaires pour le trimestre considéré s'élève à 3,66 milliards de dollars, en baisse par rapport aux 3,98 milliards de dollars de l'année dernière

** L'entreprise renoue toutefois avec un bénéfice de 160 millions de dollars, contre une perte de 241 millions de dollars l'année dernière

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 28,8 % depuis le début de l'année

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