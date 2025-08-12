 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40 Index (10x)
7 759,00
+0,75%
Fluence Energy s'apprête à subir sa plus forte baisse quotidienne en 6 mois suite à l'annonce d'un chiffre d'affaires inférieur à celui du troisième trimestre
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 16:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** Les actions du fournisseur de stockage d'énergie renouvelable Fluence Energy FLNC.O ont chuté de 19,9 % à 7,32 $ - en passe de connaître leur plus forte baisse en pourcentage sur une journée depuis février

** Le chiffre d'affaires de 602,5 millions de dollars de FLNC au troisième trimestre est inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 760,7 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** "Les retards dans la mise en place de nos nouvelles installations de fabrication aux États-Unis ont entraîné un chiffre d'affaires inférieur aux prévisions pour le trimestre. Nous prévoyons de récupérer ces recettes au cours de l'exercice 2026, lorsque ces installations atteindront les niveaux de production prévus", a déclaré le directeur général Julian Nebreda

** Tout en maintenant ses prévisions de revenus pour l'exercice 25 (2,6 à 2,8 milliards de dollars), la société s'attend désormais à des résultats dans la partie inférieure de cette fourchette

** En incluant les mouvements de la séance, l'action est en baisse de 52,7 % depuis le début de l'année, contre un gain de 11,3 % pour le Nasdaq Composite .IXIC

Valeurs associées

FLUENCE ENERGY RG-A
7,4650 USD NASDAQ -18,33%
NASDAQ Composite
21 589,55 Pts Index Ex +0,95%
