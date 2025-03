Florentaise : Ouverture d’une procédure de redressement judiciaire

Saint-Mars-du-Désert, le 5 mars 2025 - 17H45 : Florentaise (FR001400GO75, ALFLO), pionnier des terreaux bas carbone (la « Société »), annonce qu’à la demande de la Société, le Tribunal de commerce de Nantes a décidé le mercredi 5 mars 2025 l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire des sociétés Florentaise SA et SAS Floreasy, son actionnaire de contrôle, avec une période d’observation de six mois pendant laquelle les deux sociétés poursuivent leur activité.

Le Tribunal de commerce de Nantes a désigné la SEARL AJUP, en la personne de Maître Christophe Dolley, en qualité d’administrateur judiciaire, et la SEARL AJASSOCIES, en la personne de Maître Maxime Lebreton avec mission d’assistance.

La demande d'ouverture de procédure collective auprès du tribunal de commerce de Nantes est aujourd’hui incontournable pour sauvegarder les intérêts des collaborateurs, continuer à servir les clients dans les meilleures conditions et ainsi sécuriser la poursuite de l’activité de Florentaise à court terme. A plus long terme, cette procédure doit permettre à la Société de se donner le temps nécessaire à la définition d’un plan de développement pérenne et viable.