Florentaise : Étude d’efficacité des substrats professionnels sans tourbe Florentaise : Des résultats très positifs !

Au printemps 2023, nous avons effectué un essai sur nos terreaux professionnels sans tourbe au CATÉ (Comité d’Action Technique et Économique) de Saint-Pol-de-Léon (29), station expérimentale spécialisée dans la conduite de programmes de recherche appliquée. Cet essai, d’une durée de 6 mois, réalisé sur des Choisya (sous abri) et des Griselinia (en extérieur), visait à comparer différentes formules de terreau, avec et sans tourbe dans le but de guider nos clients dans leur pratique de culture sans tourbe.

La tourbe représente aujourd’hui entre 40% et 60% de la composition des substrats utilisées par les pépiniéristes en France. Son utilisation pourrait toutefois être de plus en plus limitée. Afin de protéger les tourbières, ces zones humides couvrant 3% de la surface du globe mais représentant 33% des émissions de gaz à effet de serre et hébergeant 50% de la biodiversité, la pression réglementaire pourrait évoluer jusqu’à interdire totalement leur exploitation comme c’est déjà le cas en Irlande ou en Chine. Le développement attendu des terreaux sans tourbe nécessite d’aider les utilisateurs de ces supports de culture bas carbone à adapter leurs techniques culturales.