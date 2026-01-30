Florentaise : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2025-2026

Saint-Mars-du-Désert, le 30 janvier 2026 à 18h00, Florentaise (FR001400GO75, ALFLO), pionnier des terreaux bas carbone, publie ce jour son chiffre d’affaires du 1er semestre de l’exercice 2025-2026.
Sur le 1er semestre 2025-2026, le chiffre d’affaires de l’activité Terreaux France s’élève à 4,8 M€ en baisse de 59%. Ce repli s’explique par l’arrêt annoncé des activités Terreaux Grand Public France et le repositionnement de l’activité Terreaux Professionnels sur la vente de fibres de bois, de tourbe et d’ardoise dans un contexte de restructuration profonde de l’entreprise.
