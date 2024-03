FLORENTAISE : Autorisation de mise sur le marché de FLOMIX, biostimulant révolutionnaire développé à partir de souches Hortifibre®

Une avancée qui marque un tournant significatif pour notre entreprise, car nous avons obtenu l’Autorisation de Mise sur le Marché pour de notre premier biostimulant, développé à partir de souches spécifiques issues de notre fibre de bois phare : Hortifibre®.

Depuis plusieurs années, notre équipe de Recherche et Développement s’est investie dans l’étude de biostimulants pour soutenir la croissance des plantes et leur résistance. La recherche et le développement du Flomix découle de notre volonté de développer des solutions spécifiquement adaptées à nos matières premières et substrats, en exploitant les données récoltées depuis plusieurs décennies sur les microorganismes présent dans nos fibres de bois.