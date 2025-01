Flexstone Partners : lancement du fonds Flexstone Private Equity Opportunities FCPR

Au-delà de ses ambitions de rendement, Flexstone Private Equity Opportunities FCPR s'inscrit dans une démarche de soutien à l'économie réelle en permettant aux investisseurs de contribuer au financement des PME et ETI, et à la transition énergétique.

(AOF) - Flexstone Partners, société de gestion spécialisée en private equity et affiliée de Natixis Investment Managers, annonce le lancement du fonds Flexstone Private Equity Opportunities FCPR. Conçu avec les équipes de Natixis Investment Managers pour faciliter l’accès des investisseurs particuliers au capital-investissement, ce fonds a été agréé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) en novembre 2024 et lancé en décembre.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.