Flexam : closing final de son deuxième fonds à 300 millions d'euros

(AOF) - Flexam, filiale Asset Finance de Kartesia annonce le closing final de son fonds FTAIF II à hauteur de 300 millions d’euros (co-investissements inclus), dépassant l’objectif initial de 250 millions d’euros. L'entrée au capital de Kartesia à l'été 2023 au sein de la société de gestion paneuropéenne spécialisée dans le financement d'actifs réels "a permis de diversifier la base des investisseurs en augmentant la part des institutionnels", précise un communiqué.

La société Flexam s'est également fortement internationalisée avec l'arrivée de nombreux investisseurs basés en Amérique du Nord, en Asie et au Moyen-Orient. L'Europe demeure toutefois le point d'ancrage de la majorité des investisseurs de Flexam et la zone géographique dans laquelle la société mène la plupart de ses opérations de financement.

L'équipe de gestion a déjà investi plus de 200 millions d'euros du capital levé avec un taux d'appel à date de 68% des engagements des souscripteurs, à travers 18 investissements diversifiés.

" Les investissements réalisés, dans le cadre du déploiement de FTAIF II, permettent d'accompagner de nombreuses ETI européennes dans leur croissance et leur transformation afin d'atteindre leurs objectifs de décarbonation. Notre priorité est de fournir des solutions concrètes, innovantes et adaptées, afin de générer des rendements attractifs pour nos investisseurs", déclare Fabrice Fraikin, associé-gérant et co-fondateur de Flexam.