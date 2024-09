Fleury Michon : maintien de son taux de marge opérationnelle au premier semestre

(AOF) - SAu premier semestre 2024, Fleury Michon affiche une décroissance de son chiffre d’affaires de 5,5% par rapport à la même période en 2023 à 399,10 millions d'euros. Ce recul provient principalement de l’activité GMS (grande distribution), lié à un effet de base de comparaison sur le semestre et un contexte inédit de déconsommation avec une orientation des consommateurs vers les produits d’entrée de gamme. Les activités de catering aérien connaissent en revanche une croissance significative.

Malgré ce contexte, le taux de marge opérationnelle se maintient. Il est en légère augmentation à 1,8% au premier semestre contre 1,4% il y a un an. Sur ce semestre, le résultat opérationnel ressort à 7,2 millions d'euros contre 6,1 millions d'euros il y a un an.

Les ventes des parts de Fleury Michon dans sa Joint-Venture Platos Tradicionales génèrent sur le semestre un profit exceptionnel d'environ 40 millions d'euros.

En outre, le résultat net s'élève à 46,7 millions d'euros au premier semestre et intègre la transaction exceptionnelle de cession des titres de la société Platos Tradicionales pour 38,9 millions d'euros. Le résultat net était de 1,2 million d'euro au premier semestre 2023.

"Du fait des incertitudes multiples, aucune prévision d'atterrissage chiffrée n'est fournie. Les activités GMS France resteront probablement sous pression du fait de tendances de consommation généralement négatives. En revanche, les perspectives 2024 concernant le trafic aérien restent à date attractives et devraient continuer à avoir un impact positif sur les résultats de Fleury Michon", explique l'entreprise au sujet de ses perspectives.

