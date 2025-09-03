 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 722,00
+0,76%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

flatexDEGIRO: près de 33 400 nouveaux clients en Août
information fournie par Cercle Finance 03/09/2025 à 17:40

(Zonebourse.com) - flatexDEGIRO annonce qu'environ 33 400 nouveaux comptes clients ont été ouverts chez flatexDEGIRO en août 2025, portant la base de clients totale à 3,35 millions.

Les actifs en conservation s'élevaient à 88,35 milliards d'euros à la fin du mois, dont 83,15 milliards d'euros de titres et 5,20 milliards d'euros de dépôts en espèces.

Le portefeuille de prêts sur marge s'élevait à 1,22 milliard d'euros.

Les clients de flatexDEGIRO ont réglé 5,42 millions de transactions, dont 71 % de toutes les transactions relatives aux produits de trésorerie (actions, obligations, ETP) et aux crypto-monnaies.

flatexDEGIRO AG sera ajouté à l'indice STOXX Europe 600, à compter de l'ouverture des marchés européens le 22 septembre 2025.

Valeurs associées

FLATEXDEGIRO
27,180 EUR XETRA +0,37%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

1 commentaire

  • 17:50

    Va vraiment falloir filer une comm à Meta47

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank