flatexDEGIRO: près de 33 400 nouveaux clients en Août
Les actifs en conservation s'élevaient à 88,35 milliards d'euros à la fin du mois, dont 83,15 milliards d'euros de titres et 5,20 milliards d'euros de dépôts en espèces.
Le portefeuille de prêts sur marge s'élevait à 1,22 milliard d'euros.
Les clients de flatexDEGIRO ont réglé 5,42 millions de transactions, dont 71 % de toutes les transactions relatives aux produits de trésorerie (actions, obligations, ETP) et aux crypto-monnaies.
flatexDEGIRO AG sera ajouté à l'indice STOXX Europe 600, à compter de l'ouverture des marchés européens le 22 septembre 2025.
