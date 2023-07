Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

flatexDEGIRO: Muhamad Chahrour va quitter l'entreprise information fournie par Cercle Finance • 25/07/2023 à 09:55

(CercleFinance.com) - Muhamad Chahrour (37 ans), directeur général adjoint et COO de flatexDEGIRO AG, a informé le conseil de surveillance qu'il souhaitait quitter l'entreprise avant la fin de son mandat et à sa propre demande afin d'entreprendre de nouvelles activités.



D'un commun accord, les parties ont convenu ce jour qu'il quittera l'entreprise au 31 décembre 2023.



'La décision de Muhammad Chahrour était inattendue pour nous. Nous perdons un compagnon de longue date et fidèle, qui a contribué à façonner flatexDEGIRO sur le plan stratégique et opérationnel. Au cours de ses premières années en tant que directeur financier, il a adapté l'entreprise au marché des capitaux en mettant en place un service financier d'entreprise hautement professionnel ainsi qu'un département de relations avec les investisseurs ', déclare Martin Korbmacher, président du conseil de surveillance de flatexDEGIRO AG.



'Je regarde en arrière avec une grande fierté sur ce que nous avons accompli et je suis reconnaissant pour l'opportunité qui m'a été donnée en 2015. Je quitte une entreprise en excellente position avec de fortes perspectives d'avenir ', explique Muhamad Chahrour, directeur général adjoint et directeur de l'exploitation du groupe flatexDEGIRO.