flatexDEGIRO: la structure de la division 'Bank' évolue

(CercleFinance.com) - flatexDEGIRO AG élargit le conseil d'administration de flatexDEGIRO Bank AG avec la nomination de Jens Möbitz, membre de longue date de l'équipe de direction du groupe, afin d'améliorer sa structure organisationnelle et renforcer sa gouvernance d'entreprise.



Jens Möbitz assumera la responsabilité des fonctions opérationnelles clients ainsi que de la trésorerie au sein de la direction de la banque.



Jens Möbitz a occupé diverses fonctions de direction au sein du groupe flatexDEGIRO au cours des 20 dernières années, pilotant notamment la professionnalisation continue des opérations commerciales.



Il a aussi joué un rôle clé dans l'élaboration de l'intégration opérationnelle de DEGIRO dans les processus du Groupe et dans l'exploitation des synergies qui en résultent, souligne le société.





