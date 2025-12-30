flatexDEGIRO a changé sa forme juridique
information fournie par Zonebourse 30/12/2025 à 15:36
Ce changement de forme juridique n'a aucune incidence sur la présence opérationnelle locale de l'entreprise, sa cotation en bourse, ni sur sa structure de supervision et de gestion précise le groupe.
La forme juridique de flatexDEGIRO Bank AG, filiale du Groupe, a également été modifiée aujourd'hui pour adopter la forme juridique européenne d'une SE.
Oliver Behrens, DG de flatexDEGIRO SE, a déclaré : " L'adoption de la forme juridique européenne d'une SE est une étape naturelle pour aligner notre structure d'entreprise sur notre réalité paneuropéenne. En tant que flatexDEGIRO SE, nous poursuivrons notre cheminement vers la création de la première plateforme européenne de constitution de patrimoine et vers l'offre de la transparence, de la sécurité et de l'innovation que nos clients sont en droit d'attendre d'un leader du marché. Nous le faisons désormais sous une forme juridique qui correspond mieux à l'ampleur et à la diversité de nos activités. "
Valeurs associées
|36,740 EUR
|XETRA
|+2,40%
