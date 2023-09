Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client flatexDEGIRO: 28.000 nouveaux comptes-clients au mois d'août information fournie par Cercle Finance • 05/09/2023 à 11:26









(CercleFinance.com) - Le broker en ligne flatexDEGIRO a annoncé mardi avoir attiré 28.000 nouveaux comptes-clients au mois d'août, ce qui porte à plus de 2,6 millions sa base totale de clients.



La société de courtage souligne que ses actifs sous administration atteignaient 48 milliards d'euros à la fin du mois écoulé, dont 44,6 milliards d'euros sous formes de titres et 3,4 milliards de trésorerie.



A noter que les clients de flatexDEGIRO ont réalisé 5,1 millions de transactions au mois d'août, un chiffre en baisse de 10% par rapport aux 5,7 millions d'opérations enregistrées en août 2022.



Le titre coté à la Bourse de Francfort se repliait de 1,4% mardi en fin de matinée suite à la publication de ces chiffres.





