flatexDEGIRO: 25 000 nouveaux comptes clients en mai information fournie par Cercle Finance • 05/06/2023 à 08:58









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que 25 000 nouveaux comptes clients ont rejoint flatexDEGIRO en mai, portant le nombre total de clients à 2,54 millions.



Les actifs en conservation s'élèvent à 46,2 milliards d'euros à la fin du mois, dont 42,8 milliards d'euros de titres et 3,4 milliards d'euros de dépôts en espèces.



Les clients de flatexDEGIRO ont exécuté 4,7 millions de transactions en mai 2023, dont 73 % de toutes les transactions relatives aux produits de trésorerie (actions, obligations, etc.).





