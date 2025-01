Flash Marchés : un souffle d'air frais

flash marchés edram

L'inflation sous-jacente aux Etats-Unis a ralenti davantage que prévu.

Aux Etats-Unis, les investisseurs anticipent désormais une baisse des taux directeurs en juin plutôt qu'en octobre.

L'accalmie sur les taux souverains américains a permis aux marchés actions de reprendre des couleurs, avec une surperformance notable des indices européens.

Alors que les marchés financiers commençaient à manquer d'oxygène, étouffés par les niveaux extrêmement élevés atteints par les taux souverains et en particulier les taux réels, la publication de l'indice CPI américain a fait souffler un vent de soulagement cette semaine. L'inflation sous-jacente a en effet rassuré en ralentissant davantage que les attentes (+0,2% en glissement mensuel contre +0,3% attendu ; +3,2% en glissement annuel contre +3,3% attendu), notamment grâce à sa composante services hors logement particulièrement surveillée par la Fed. Ces signaux positifs ont permis de freiner le dégonflement des attentes concernant les baisses de taux directeurs, la prochaine étant désormais attendue en juin par les investisseurs (contre octobre avant le chiffre de cette semaine), ce qui a alimenté une rechute significative des taux souverains américains (10 ans : -16 pb à 4,60%). Les membres de la Fed ayant pris la parole ces derniers jours ont d'ailleurs salué ces avancées, en particulier Christopher Waller qui s'est montré particulièrement accommodant en évoquant la possibilité d'une baisse des taux dès la réunion de mars, avec un total de 3 baisses en 2025, une position qui est toutefois loin d'être consensuelle au sein du conseil des gouverneurs. Ces derniers craignent les mesures inflationnistes du programme de D. Trump mais les indicateurs d'activité publiés aux Etats-Unis continuent de suggérer que l'économie est déjà sur une dynamique très rapide avant même l'arrivée au pouvoir de celui-ci. Le GDPNow de la Fed d'Atlanta a d'ailleurs été révisé à la hausse à +3% pour le T4, porté surtout par une accélération de la consommation des ménages.

L'accalmie sur les taux souverains américains a permis aux marchés actions de reprendre des couleurs, avec une surperformance notable des indices européens. Elle s'est également transmise au reste du marché obligataire, y compris les taux britanniques où là aussi les statistiques d'inflation ont envoyé un message plutôt rassurant, bien que l'inflation reste bien supérieure à la cible de la banque centrale. La tendance sur la croissance du pays contraste en revanche avec celle des Etats-Unis, comme en témoigne la déception sur les ventes au détail, ce qui laisse craindre une situation de stagflation. Les investisseurs anticipent toutefois que la Banque d'Angleterre sera contrainte d'agir pour soutenir l'activité en dépit du niveau d'inflation, les incitant à intégrer à 91 % une baisse des taux directeurs à la réunion de janvier (vs 60 % en début de semaine).

Parmi les facteurs qui contribueront à maintenir l'inflation totale à un niveau plus élevé que les cibles des banques centrales, le pétrole a continué de progresser pour dépasser le seuil de 81 $/b (un point haut depuis juillet dernier pour le Brent). Déjà soutenu par la progression du prix du gaz et la résilience de la demande, le pétrole s'est encore renforcé à la suite de l'annonce par J. Biden d'un nouveau plan de sanctions contre les pétroliers russes, le plus large depuis le début du conflit en Ukraine, ce qui perturbe l'approvisionnement de la Chine et de l'Inde en particulier, forcés à trouver des alternatives plus onéreuses.

Dans ce contexte, en l'absence de visibilité sur les mesures de D. Trump et leur impact sur les taux, nous maintenons un positionnement neutre sur les marchés d'actions et une préférence pour le crédit Investment Grade sur les marchés obligataires.

Consultez l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous :