Flash Marchés : la domination de Wall-Street vacillerait-elle ?

L'inflation persistante aux États-Unis complique l'objectif de 2 % de la Fed, et la politique protectionniste de Trump amplifie les tensions commerciales, retardant d'éventuelles baisses de taux.

En Europe, les discussions autour du conflit ukrainien, malgré l'incertitude des résultats, ont stimulé à court terme les actifs européens.

La prudence reste de mise sur les actions et une allocation neutre est maintenue sur les obligations, avec une préférence pour la zone euro grâce à ses valorisations attractives et une meilleure visibilité de la politique de la BCE.

L'actualité économique mondiale reste à la fois dominée par des signaux de bonne résistance sur l'activité et par des tensions croissantes, notamment sur le front de l'inflation aux États-Unis et des relations commerciales internationales. L'inflation mesurée par l'indice CPI a récemment excédé les prévisions, avec une poussée notable de ses éléments sousjacents (services hors logement), compliquant ainsi l'atteinte de l'objectif de 2 % fixé par la Réserve fédérale sur le court terme. Ce phénomène d'inflation « collante » coïncide avec une montée des tensions commerciales, exacerbée par les décisions protectionnistes de l'administration Trump, qui se traduisent par des augmentations tarifaires ciblées.

Ces taxes, au-delà de leur impact direct, semblent être clairement utilisées stratégiquement pour générer des revenus fiscaux et renforcer la position de négociation des États-Unis sur la scène internationale. Toutefois, ce climat de guerre commerciale génère de l'incertitude et contraint la Fed à adopter une posture prudente, retardant possiblement toute réduction des taux d'intérêt jusqu'à la seconde moitié de l'année. Seulement 32 points de base de baisse de taux sont actuellement anticipés pour toute l'année 2025.

En parallèle, l'Europe est engagée dans des discussions cruciales autour du conflit ukrainien, suite aux échanges entre D. Trump et V. Poutine. Bien que cela ait momentanément soutenu le taux de change, les résultats de ces pourparlers demeurent incertains. Les sanctions économiques contre la Russie persistent et leur levée ne sera vraisemblablement pas immédiate. Notons tout de même que cette lente désescalade stimule déjà positivement les actifs européens, à court terme, malgré un secteur industriel encore affaibli par des coûts énergétiques élevés, en particulier dans les secteurs Matériaux de base et Chimie.

Sur le plan global, les réponses aux politiques américaines varient : certains pays privilégient le dialogue, tandis que d'autres s'apprêtent à réagir fermement. Si l'incertitude enveloppe les perspectives économiques, la patience de la Fed reste de mise, d'autant plus que l'économie américaine fait preuve de solidité, ceci expliquant pour une part le fort momentum des bourses mondiales. A ce titre, la capacité bénéficiaire des entreprises américaines et européennes n'est pas démentie jusqu'à présent, comme en atteste les dernières publications des résultats trimestriels, ceci permettant de justifier des primes de risques devenues de plus en plus étroites.

Malgré cette accalmie politique des dernières semaines, les incertitudes liées à la guerre commerciale nous semblent sous-estimées tandis que les données sur l'inflation ne laissent présager aucune urgence pour la FED de desserrer sa politique monétaire. Nous demeurons plus prudents sur les actions et conservons une allocation neutre sur les obligations, avec néanmoins une préférence sur la zone euro étant donné l'attrait de leur valorisation et une bien meilleure visibilité quant à la BCE. Dans ce contexte, notre préférence se penche vers les actions protégées, stratégies au sein desquelles les potentiels chocs soudains seront mieux amortis, et vers les titres les moins exposées à la Tech américaine. Sur les taux, nous conservons une approche favorisant le portage sur l'ensemble des segments obligataires européens.

