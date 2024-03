FL Entertainment: résultats annuels 2023

FL Entertainment a réalisé en 2023 d’excellents résultats sur les plans opérationnels, stratégiques et financiers, soulignant : 1/ une année record sur le plan des résultats financiers, avec une croissance de toutes les activités, une forte profitabilité, dans un contexte économique tendu ; 2/ Une activité commerciale très soutenue et dont la diversité s’est encore accrue, que ce soit dans le domaine de la production de contenus ou des paris sportifs ; 3/ Une année très dynamique à nouveau en M&A, permettant de développer une nouvelle activité de production d’expériences, et de renforcer la position de leader indépendant de FL Entertainment dans l’industrie du divertissement, positionné sur des activités profitables à forte croissance.

En 2023, FL Entertainment enregistre un chiffre d’affaires pro forma des acquisitions de 4 531m€, en hausse de +13,8% à taux de change constants (+8,5% à périmètre courant) et un EBITDA Ajusté de 756m€, en hausse de +15,0% à taux de change constants (+11,8% à périmètre courant). Le dividende proposé pour l’exercice 2023 s'élève à 148 m€, soit 0,35 € par action, ce qui représente un taux de distribution des dividendes de 46 % du résultat net ajusté.

FL Entertainment aborde l’année 2024 très en confiance, notamment grâce à la diversité de son offre, de la flexibilité de son modèle économique, et des opportunités offertes par l’évolution des tendances structurelles de marché et des nouveaux comportements des consommateurs.