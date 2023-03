FL Entertainment: résultats annuels 2022

FL Entertainment publie ses résultats annuels 2022. Le Groupe réalise de solides performances financières sur ses deux activités au cours de l’année 2022, conformes aux prévisions présentées lors de la cotation.



Ces premiers résultats annuels témoignent de la solidité du business model. Le Groupe est bien orienté pour continuer de renforcer ses positions de leader en 2023, sur des marchés structurellement porteurs.



FL Entertainment, groupe international de divertissement numérique, est un leader mondial dans les domaines de contenus multimédias et jeux d’argent : Banijay se positionne parmi les leaders mondiaux indépendants de la production et distribution de contenus, et Betclic Everest Group, plateforme de paris sportifs en ligne, acteur majeur dans plusieurs pays européens, génère la plus forte croissance d’Europe.