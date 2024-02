Fixed income : Candriam reste neutre sur la zone euro

(AOF) - "Nous restons neutres à l’égard des marchés de la zone euro, tout en attendant des opportunités d’établir des positions à duration longue", annonce Philippe Noyard, global head of fixed income chez Candriam. En ce qui concerne l’inflation, il ne semble pas y avoir de grands changements, tandis que la décélération se poursuit dans les différentes composantes. Il est peu probable de voir une réduction des taux au cours des trois prochains mois. Nous nous attendons à une réduction potentielle des taux en juin.

"Les marchés semblent tabler sur six baisses de taux cette année, ce qui pourrait être considéré comme excessif". Nous constatons que les positions longues sont relativement importantes, "ce qui nous incite à conserver une position neutre", conclut-il.

Candriam continue à privilégier depuis longtemps les taux autrichiens par rapport aux taux français, qu'il considère comme surévalués. Il reste sous-pondéré sur la Belgique, où il voit à la fois un risque de notation et un risque d'incertitude politique en raison des difficultés à former un gouvernement à la suite des élections qui auront lieu plus tard dans l'année.