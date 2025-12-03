Five Below progresse grâce à des prévisions annuelles et des résultats trimestriels optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 décembre - ** Les actions du distributeur discount Five Below FIVE.O ont augmenté de 2,5 % à 167,25 $ après la cloche ** La société relève ses prévisions annuelles pour et annonce des résultats trimestriels supérieurs à la moyenne grâce à la demande de produits à prix réduits chez les consommateurs soucieux de leur budget dans un contexte d'incertitude macroéconomique

** Les ventes nettes de FIVE pour l'exercice 2025 devraient se situer entre 4,62 et 4,65 milliards de dollars, contre 4,44 et 4,52 milliards de dollars précédemment

** Le BPA annuel ajusté devrait se situer entre 5,71 et 5,89 dollars, contre une prévision précédente de 4,76 à 5,16 dollars ** Le chiffre d'affaires net de 1,04 milliard de dollars au troisième trimestre a battu les estimations de 980,1 millions de dollars, le BPA ajusté de 68 cents a battu les attentes de 24 cents - données compilées par LSEG

** L'action a augmenté de 55,4 % depuis le début de l'année