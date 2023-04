Fisher Investments déménage ses quartiers généraux pour raisons fiscales

(NEWSManagers.com) - La société de gestion américaine Fisher Investments a annoncé, vendredi dernier, qu’elle allait déménager immédiatement ses quartiers généraux de Camas dans l’Etat de Washington à Plano dans l’Etat du Texas, près de Dallas. Ce choix fait suite à une décision de la cour suprême de l’Etat de Washington qui confirme la validité, d’un point de vue constitutionnel, d’un impôt sur les plus-values pour les résidents les plus riches de l'État.Cet impôt de 7% validé par la cour suprême de l’Etat de Washington est prélevé sur les profits réalisés sur les actions, obligations et autres actifs au-delà de 250.000 dollars tant pour les individus que pour les couples. Ken Fisher, fondateur de Fisher Investments, est à la 150ème place des plus gros patrimoines américains du dernier classement Forbes avec une fortune évaluée à 6,7 milliards de dollars. Ce lundi, Fisher Investments a néanmoins précisé dans un communiqué que la société déménageait par précaution vis-à-vis de futures décisions prises par les tribunaux dans l’Etat de Washington. Selon les médias texans, la société de gestion compte déjà plus de 1.200 employés sur place et ne fermera pas pour autant son bureau à Camas même si une partie des 1.800 employés qui travaillaient sur ce site devraient être relocalisés au Texas. Selon le Dallas Morning News, citant un courriel d’une porte-parole de l’entreprise, aucun employé ne sera contraint de déménager.Le Texas, un Etat plus favorable sur le plan fiscalIl ne s’agit pas de la première relocalisation de Fisher Investments puisqu’avant de s’être progressivement installé entre 2011 et 2015 à Camas dans l’Etat de Washington, la firme était basée en Californie dans la ville de Woodside. Elle disposait en outre d’un site satellite à Vancouver.Dans une note publiée en août 2022, le cabinet Grant Thornton s'était penché sur la relocalisation de plusieurs sociétés de gestion de New York et de Chicago dans des États plus accueillants sur le plan fiscal comme la Floride, le Texas ou la Caroline du Nord. Grant Thornton observait entre autres que le Texas n’avait de taxe ni sur les entreprises ni sur les revenus.Fisher Investments et ses filiales gèrent plus de 197 milliards de dollars d’encours.