Fiserv revoit à la baisse ses prévisions de recettes annuelles en raison du ralentissement de la croissance du secteur des services marchands ; les actions s'effondrent
29/10/2025

Fiserv FI.N a abaissé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel pour le deuxième trimestre consécutif mercredi, alors que la société de paiement est confrontée à un ralentissement de la croissance de ses activités commerciales.

Les actions de la société basée à Milwaukee, dans le Wisconsin, ont plongé de 27 % dans les échanges avant bourse. L'action a chuté de près de 39 % cette année à la dernière clôture.

