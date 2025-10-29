Fiserv revoit à la baisse ses prévisions de recettes annuelles en raison du ralentissement de la croissance du secteur des services marchands ; les actions s'effondrent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Fiserv FI.N a abaissé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel pour le deuxième trimestre consécutif mercredi, alors que la société de paiement est confrontée à un ralentissement de la croissance de ses activités commerciales.
Les actions de la société basée à Milwaukee, dans le Wisconsin, ont plongé de 27 % dans les échanges avant bourse. L'action a chuté de près de 39 % cette année à la dernière clôture.
