Fiserv réduit ses prévisions de bénéfices annuels en raison d'un ralentissement de la croissance, et d'une chute des actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Fiserv FI.N a abaissé ses prévisions de bénéfices annuels pour le deuxième trimestre consécutif mercredi et a annoncé un remaniement de sa direction générale alors que la société de paiement est aux prises avec un ralentissement de la croissance, ce qui a fait plonger ses actions de 31 % avant la cloche.

Les analystes et les investisseurs étaient sceptiques quant à la capacité de Fiserv à atteindre ses prévisions concernant son activité commerciale pour l'ensemble de l'année, étant donné l'accélération nécessaire au cours de la seconde moitié de l'année.

"Notre performance actuelle n'est pas celle que nous souhaitons ni celle que nos parties prenantes attendent", a déclaré Mike Lyons, directeur général de Fiserv, dans un communiqué.

Fiserv prévoit désormais une croissance annuelle du chiffre d'affaires de 3,5 % à 4 %, contre une prévision antérieure de 10 %. Le bénéfice annuel ajusté par action est désormais attendu entre 8,50 et 8,60 dollars, contre une prévision précédente de 10,15 à 10,30 dollars.

"L'ampleur de l'échec du troisième trimestre et de la réduction des prévisions pour l'exercice 25... (est difficile à comprendre", selon les analystes de Jefferies. "Nous ne serions pas surpris de voir l'action chuter de plus de 40 % aujourd'hui

Le ralentissement de la croissance de l'activité Clover, la plate-forme de gestion des points de vente et des entreprises de Fiserv, a été une préoccupation majeure pour les investisseurs cette année.

Le bénéfice ajusté de Fiserv au troisième trimestre de 2,04 $ par action a manqué les attentes des analystes de 2,64 $ par action, selon les estimations compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires ajusté de 4,92 milliards de dollars a également manqué les estimations de 5,36 milliards de dollars, car ses activités de solutions marchandes et de solutions financières sont restées à la traîne.

La société de paiement PayPal PYPL.O a signalé mardi des paniers plus petits et des acheteurs prudents, les consommateurs devenant plus sélectifs dans leurs achats.

REMANIEMENT DE LA DIRECTION

Fiserv a également annoncé une refonte de son équipe dirigeante mercredi, en nommant Paul Todd au poste de directeur financier, à compter du 31 octobre.

Todd a précédemment occupé le poste de directeur financier de la société de paiement Global Payments GPN.N et succède à Robert Hau, qui sera conseiller principal jusqu'au premier trimestre 2026.

Takis Georgakopoulos et Dhivya Suryadevara ont été nommés coprésidents de Fiserv, à compter du 1er décembre.

Ce remaniement intervient alors que Lyons, qui a pris la direction de Fiserv il y a quelques mois seulement, s'efforce de redresser la barre et de répondre aux inquiétudes croissantes des investisseurs.

Alors que les investisseurs s'intéressent de près à Clover, Lyons a déclaré au début de l'année qu'il s'était retrouvé au cœur d'une "tempête de feu".