Fiserv en passe de connaître la plus forte baisse jamais enregistrée après la réduction des prévisions pour l'exercice et le changement de direction

(Mises à jour)

29 octobre - ** Les actions de la société de paiement Fiserv FI.N chutent de 42,2 % à 72,9 $

** L'action atteint son niveau le plus bas depuis près de sept ans, et est en passe de connaître la plus forte baisse en pourcentage jamais enregistrée sur une journée

** La société revoit à la baisse ses prévisions de revenus pour l'année fiscale; elle s'attend à une croissance organique des revenus de 3,5 % à 4 %, par rapport à sa prévision précédente de 10 %

** Le BPA ajusté devrait se situer entre 8,50 et 8,60 dollars pour 2025, contre une prévision antérieure de 10,15 à 10,30 dollars

** Les actions des sociétés de paiement concurrentes ont également été touchées par les résultats de Fiserv

** FIS FIS.N a chuté de 7,9%, Global Payments GPN.N a chuté de 6,4%, tandis que Block XYZ.N et Jack Henry & Associates JKHY.O ont baissé de 3,5% et 2,7%, respectivement

** FI n'a pas atteint les estimations des analystes concernant le chiffre d'affaires et le bénéfice du 3ème trimestre

** La société a nommé Paul Todd au poste de directeur financier à compter du 31 octobre et a annoncé le transfert de sa cotation au Nasdaq

** 28 des 36 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, sept à "conserver" et un à "vendre"; leur estimation médiane est de 163,50 $ - données compilées par LSEG

** FI a baissé de 65,1 % depuis le début de l'année, y compris le mouvement de la séance