Fiserv accentue ses pertes après une chute record lors de la séance précédente

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre -

** Les actions de la société de paiement Fiserv FI.N chutent de 5,1 % à 66,99 $, après une chute de 44 % lors de la séance précédente

** La société a réduit ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel et de bénéfices ajustés mercredi après des résultats décevants, et a annoncé des changements au niveau de la direction

** Au moins 13 maisons de courtage ont réduit leur PT

** 17 des 36 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, dix-huit à "conserver" et un à "vendre"; leur PT médian est de 91 $ - données compilées par LSEG

** FI a baissé de 67,7 % depuis le début de l'année, y compris le mouvement de la séance