Fiscalité sociale "obsolète", donations, TVA : Darmanin veut une France de "travailleurs propriétaires et actionnaires"

Dans le cadre du Congrès du parti d'Edouard Philippe, le ministre de la Justice a plaidé pour la fin d'une fiscalité qui "pèse sur le travail", et repris la proposition d'un transfert du financement de notre modèle social vers la TVA.

Gerald Darmanin et Edouard Philippe, à Paris, le 30 avril 2024 ( POOL / JULIEN DE ROSA )

"Le slogan de notre future campagne commune devrait être non pas 'les Français d'abord', mais 'les travailleurs d'abord'". En compagnie d'Edouard Philippe, Gérald Darmanin a exposé dimanche à Lille son "rêve d'une France où tous les travailleurs sont propriétaires et actionnaires", invitant notamment à financer via la TVA notre "modèle social".

L'actuel ministre de la Justice, qui s'exprimait à l'occasion du Congrès d'Horizons, le parti d'Edouard Philippe, en a profité pour mettre en débat un certain nombre de propositions, développées notamment avec son club de réflexion "Populaires".

"On sait et on ressent cher Edouard, que le slogan de notre future campagne commune devrait être non pas 'les Français d'abord', mais 'les travailleurs d'abord', afin de montrer la radicalité (...) d'un programme politique fondé sur le respect du seul travail", a-t-il lancé devant les quelque 1.600 participants.

Jugeant nécessaire de "supprimer ce système obsolète et décourageant de la fiscalité sociale qui pèse sur le travail", et de "supprimer des dizaines de milliards d'euros de cotisations des feuilles de paie des travailleurs", il a invité à "transfér(er) enfin vers la TVA le financement de notre modèle social".

"Arrêter même l'esprit du logements social"

Il a aussi souhaité que "tous les travailleurs" puissent être "actionnaires" de leur entreprise. "En échange, l'Etat ne prendra plus un euro de fiscalité ni sur ses actions, ni sur leurs dividendes. Plus de forfait social, plus d'impôt sur le revenu, plus de CSG et plus de droits de succession quand on a été actionnaire", a-t-il poursuivi.

Autre objectif à poursuivre selon lui: "Que tout le monde en France, dans sa vie, puisse être propriétaire". "Avec des dizaines de milliards d'euros d'aides publiques, d'aides fiscales, mettons en place des prêts à taux zéro pour absolument tous les Français éligibles au logement social" , a-t-il dit en appelant à "arrêt(er) même l'esprit du logement social".

Gérald Darmanin a également proposé de "supprim(er) la fiscalité sur les donations de son vivant", et à "aller vers un système de retraite par capitalisation". "Ouvrons un fonds souverain en vendant une partie des dizaines de milliards d'actions que gère l'État aujourd'hui, et organisons avec le produit de ces actions le début de la retraite par capitalisation", s'est-il projeté.