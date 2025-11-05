FIS progresse, la solidité de son unité bancaire tirant le bénéfice du T3 au-delà des attentes

5 novembre - ** Les actions de la société de traitement des paiements FIS FIS.N augmentent de 1,53% à 63,15 $ avant le marché après que le bénéfice du troisième trimestre ait dépassé les estimations

** La société déclare que les résultats sont portés par la solidité de son unité de solutions bancaires, les dépenses des consommateurs américains stimulant les volumes de transactions

** Le bénéfice par action ajusté s'élève à 1,51 $ contre 1,49 $ selon les estimations compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires augmente de 5,7 % pour atteindre 2,72 milliards de dollars, également au-dessus des estimations de 2,65 milliards de dollars

** Selon les données compilées par LSEG, 16 analystes sur 27 considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 10 la considèrent comme "conservée" et un comme "vendue"; leur objectif de cours médian est de 85 $

** L'action a baissé de 21,81 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture