FIS progresse, la solidité de son unité bancaire tirant le bénéfice du T3 au-delà des attentes
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 14:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** Les actions de la société de traitement des paiements FIS FIS.N augmentent de 1,53% à 63,15 $ avant le marché après que le bénéfice du troisième trimestre ait dépassé les estimations

** La société déclare que les résultats sont portés par la solidité de son unité de solutions bancaires, les dépenses des consommateurs américains stimulant les volumes de transactions

** Le bénéfice par action ajusté s'élève à 1,51 $ contre 1,49 $ selon les estimations compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires augmente de 5,7 % pour atteindre 2,72 milliards de dollars, également au-dessus des estimations de 2,65 milliards de dollars

** Selon les données compilées par LSEG, 16 analystes sur 27 considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 10 la considèrent comme "conservée" et un comme "vendue"; leur objectif de cours médian est de 85 $

** L'action a baissé de 21,81 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture

Valeurs associées

FIDELITY NATIONAL INF. SER.
63,150 USD NYSE +1,51%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Fermer

