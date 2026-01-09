First Solar progresse alors que BofA relève son objectif de prix

9 janvier - ** Les actions du fabricant américain de panneaux solaires First Solar FSLR.O sont en hausse de 2 % à 251 dollars avant-bourse

** BofA Global Research augmente l'objectif de prix de 255 $ à 291 $

** Le nouveau PT représente une hausse de 18,1% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage s'attend à ce que la demande en énergie solaire à l'échelle des États-Unis reste soutenue jusqu'en 2026-27

** BofA déclare que First Solar est sa "valeur de modules américains la plus propre et la moins risquée", soutenue par une chaîne d'approvisionnement nationale à grande échelle alors que l'incertitude politique et commerciale ralentit certains rivaux américains du silicium cristallin

** "2026 s'annonce comme une année de transition", selon le courtier

** 34 des 41 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, six comme "conservée" et une comme "vendue"; l'objectif de prix médian est de 285,00 $ - données compilées par LSEG

** En 2025, l'action a augmenté de 48,2 %