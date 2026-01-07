First Solar en baisse, Jefferies ayant rétrogradé sa note à "conserver"

7 janvier - ** Les actions du fabricant américain de panneaux solaires First Solar FSLR.O sont en baisse de 4,7 % à 256 $ en pré-marché

** Jefferies rétrograde la note de "achat" à "conserver"; abaisse son objectif de cours de 269 $ à 260 $

** « Nous sommes prudents sur FSLR en 2026 en raison d'une visibilité limitée sur les réservations et de questions stratégiques émergentes », déclare Jefferies

** Les analystes restent plus prudents à court terme en raison des récentes annulations de projets et du retard de la répercussion des effets positifs des politiques sur des prix plus élevés pour FSLR

** La société de courtage s'attend à ce que l'impact des tarifs sur les marges et les volumes des installations internationales reste un "point douloureux"

** Trente-quatre des 41 sociétés de courtage qualifient l'action d'"achat" ou supérieure, six de "conserver" et une de "vente"; l'objectif de cours médian est de 284,50 $ - données compilées par LESG

** En 2025, FSLR a augmenté de 48,2%