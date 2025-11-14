First Solar chute en Bourse et investit 330 millions de dollars dans la construction d'une usine en Caroline du Sud

14 novembre - ** Les actions du fabricant américain de panneaux solaires First Solar FSLR.O chutent de 4,6 % à 244,72 $

** First Solar investit 330 millions de dollars dans la construction d'une usine en Caroline du Sud pour la production de modules Series 6 Plus

** L'usine devrait créer plus de 600 nouveaux emplois avec un salaire moyen de 74 000 $ par an, soit environ deux fois le revenu par habitant dans le comté de Cherokee - First Solar

** L'adoption de la loi "One Big Beautiful Bill" et les politiques commerciales de l'administration ont stimulé la demande de technologies énergétiques américaines, ce qui a nécessité une réponse rapide et agile qui nous permet de répondre au moment présent" - directeur général Mark Widmar

** La société prévoit de commencer les opérations commerciales au cours du second semestre de 2026

** En tenant compte de l'évolution des séances, les actions sont en hausse de 45,6 % depuis le début de l'année