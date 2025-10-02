First Sentier se choisit un nouveau directeur général

First Sentier Group a nommé Harry Moore directeur général, à compter du 1 er janvier 2026.

L’intéressé succédera à Mark Steinberg, qui a fait part de son intention de démissionner à la fin de l’année après sept ans passés au sein du groupe de gestion d’actifs australien.

Harry Moore a été nommé à l’issue d’un processus complet de recherche et de sélection, assure un communiqué. Ce processus récompense un interne puisque Harry Moore a effectué toute sa carrière chez First Sentier (depuis 2010). Depuis janvier 2025, il est directeur commercial de First Sentier Group. Avant cela, il était responsable mondial de la distribution, du marketing et de la communication à Londres. Encore avant, il était managing director pour l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon.

Fondée en 1988, First Sentier Investors est détenue par le groupe Mitsubishi UFJ Trust and Banking (MUFG) depuis 2019. Le groupe s’appuie sur des équipes affiliées autonomes comme FSSA Investment Managers, Stewart Investors, Igneo Infrastructure Partners, RQI Investors et AlbaCore Capital Group.

Il gère environ 214 milliards de dollars australiens (près de 120 milliards d’euros) pour le compte d’investisseurs institutionnels et particuliers, avec une équipe d’un peu plus de 1.000 salariés.

Laurence Marchal