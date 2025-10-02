 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 041,37
+0,93%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

First Sentier se choisit un nouveau directeur général
information fournie par Agefi Asset Management  02/10/2025 à 08:15

First Sentier Group a nommé Harry Moore directeur général, à compter du 1 er janvier 2026.

L’intéressé succédera à Mark Steinberg, qui a fait part de son intention de démissionner à la fin de l’année après sept ans passés au sein du groupe de gestion d’actifs australien.

Harry Moore a été nommé à l’issue d’un processus complet de recherche et de sélection, assure un communiqué. Ce processus récompense un interne puisque Harry Moore a effectué toute sa carrière chez First Sentier (depuis 2010). Depuis janvier 2025, il est directeur commercial de First Sentier Group. Avant cela, il était responsable mondial de la distribution, du marketing et de la communication à Londres. Encore avant, il était managing director pour l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon.

Fondée en 1988, First Sentier Investors est détenue par le groupe Mitsubishi UFJ Trust and Banking (MUFG) depuis 2019. Le groupe s’appuie sur des équipes affiliées autonomes comme FSSA Investment Managers, Stewart Investors, Igneo Infrastructure Partners, RQI Investors et AlbaCore Capital Group.

Il gère environ 214 milliards de dollars australiens (près de 120 milliards d’euros) pour le compte d’investisseurs institutionnels et particuliers, avec une équipe d’un peu plus de 1.000 salariés.

Laurence Marchal

Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2025 Agefi Asset Management.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump s’exprime aux côtés du sénateur républicain Tim Scott (à gauche) et du président de la Réserve fédérale Jerome Powell, lors d’une visite du chantier de rénovation du siège de la Fed, estimé à 2,5 milliards de dollars, le 24 juillet 2025 à Washington. L’administration Trump a critiqué le coût des travaux ainsi que la gestion de Jerome Powell. (crédit : Chip Somodevilla/Getty Images/AFP)
    Les pressions de Donald Trump sur la Fed annoncent-elles la fin du dollar ?
    information fournie par The Conversation 02.10.2025 09:20 

    Le président des États-Unis Donald Trump, multiplie les critiques contre la banque centrale, Federal Reserve, trop timorée à ses yeux. Derrière d'évidents conflits d'intérêt à court terme, Trump pourrait bien remettre en cause la crédibilité de la Fed, un des piliers ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent en nette hausse
    information fournie par AFP 02.10.2025 09:13 

    Les Bourses européennes ont ouvert en nette hausse jeudi, au lendemain de records à Wall Street, dans un marché porté par la perspective de baisses de taux de la banque centrale américaine (Fed). Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris grimpait de 0,92%, ... Lire la suite

  • Le quartier d'affaires de La Défense. ( POOL / LUDOVIC MARIN )
    PIB : le nombre d'heures travaillées n'a pas de lien significatif avec la croissance, selon des économistes
    information fournie par Boursorama avec Media Services 02.10.2025 08:56 

    D'une manière générale, on travaille moins d'heures dans les pays les plus riches et dans ceux les plus pauvres, mais davantage dans les pays émergents, selon les auteurs de l'étude. La croissance du PIB d'un pays n'est pas "significativement" liée à l'augmentation ... Lire la suite

  • ELIOR : Le mouvement reste haussier
    ELIOR : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 02.10.2025 08:53 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank