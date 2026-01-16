First Quantum soutient le plan du Panama visant à autoriser le traitement des stocks de la mine de cuivre fermée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société minière canadienne First Quantum Minerals FM.TO a salué jeudi le plan du président du Panama Jose Raul Mulino, annoncé au début du mois, visant à permettre l'enlèvement et le traitement des stocks de minerai à sa mine de cuivre de Cobre Panama, qui a été fermée .

La société a déclaré que le traitement des stocks de minerai lui permettra d' atténuer les risques environnementaux et opérationnels liés au drainage rocheux acide et d'assurer l'approvisionnement en matières premières de l'installation de gestion des résidus .

First Quantum attend les autorisations officielles pour mener à bien ces activités en coordination avec le gouvernement panaméen .

La mine de Cobre Panama, l'un des plus grands gisements de cuivre à ciel ouvert du monde, a été fermée en 2023 suite aux protestations des résidents locaux concernant les contributions fiscales et les impacts environnementaux.

Le traitement des stocks ne constitue pas une réouverture de la mine et ne nécessitera pas de nouveaux travaux d'extraction, de forage ou d'abattage à l'explosif, a déclaré la société dans un communiqué.

La mine fournissait auparavant 1 % de l'approvisionnement mondial en cuivre, et sa fermeture a eu un impact sur les perspectives financières de Panama et de First Quantum.

Plus tôt dans la journée de jeudi, M. Mulino a déclaré que le gouvernement avait l'intention de prendre une décision sur l'avenir de la mine de cuivre d'ici juin.