First Majestic Silver se maintient après le lancement d'un emprunt convertible de 300 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
3 décembre - ** Les actions cotées aux Etats-Unis de la société minière canadienne First Majestic Silver AG.N se négocient autour de la ligne plate à 15,90 dollars, alors qu'elle recherche des capitaux pour refinancer sa dette ** AG a lancé tôt ce mercredi une offre privée d'obligations convertibles d'une valeur de 300 millions de dollars (CBs) à échéance 2031
** Elle prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour racheter une partie de ses 230 millions de dollars d'obligations convertibles à 0,375 % échéant en 2027, et à d'autres fins générales
** AG, qui se concentre sur la production d'argent et d'or au Mexique et aux États-Unis, a une capitalisation boursière d'environ 7,8 milliards de dollars, selon les données du LSEG
** Jusqu'à la clôture de mardi, les actions d'AG cotées en bourse aux États-Unis ont bondi de 44 % au cours d'une série de sept séances de hausse. Depuis le début de l'année, elles ont presque triplé ** Ceci alors que l'argent au comptant XAG= continue son ascension vers un nouveau record
